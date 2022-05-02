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ZONGULDAK - Bayram namazı kılındı

AA - Ersen Berk Çelik - Güncel
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Cemaatin bayram namazını kılması Vatandaşların bayramlaşması Camiden görüntü ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisini doldurdu.

Cemaatin bayram namazını kılması

Vatandaşların bayramlaşması

Camiden görüntü ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisini doldurdu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

AA / Ersen Berk Çelik - Güncel

Ramazan Bayramı, Zonguldak, Bayram, Kepez, Güncel, Haberler

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