Zonguldak Barosu, Çaycuma'da yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı

Zonguldak Barosu, Çaycuma ilçesinde yaşanan olayla ilgili tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm gayreti göstereceklerini açıkladı. Çocuk Hakları Komisyonu, olayın takipçisi olacaklarını ve tüm sivil toplum kuruluşlarını göreve davet ettiklerini belirtti.

Zonguldak Barosu, Çaycuma ilçesinde yaşanan olayla ilgili tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm gayreti göstereceklerini açıkladı.

Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Çaycuma ilçesinde yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "İlimiz Çaycuma ilçesinde yaşanan ve sosyal medyayada yansıyan insanlık dışı vahşetle ilgili olarak sürecin başından bu yana takipçisiyiz. Cinsel istismara uğrayan çocuğumuzu kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendik. Diğer çocuğumuz ise devlet koruması altına alınmıştır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, en kıymetlilerimiz ve onları ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. Bu acı sürecin en başından en sonuna kadar takipçisi olacağız ve tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Olayın vehameti de dikkate alınarak tüm sivil toplum kuruluşlarını da göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK