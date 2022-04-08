ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Üç gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz"
AA - Selim Bostancı - Güncel
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Zonguldak Filyos Limanı'nda "Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos Limanı'nda "Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni"nde konuştu.
Zonguldak Filyos Limanı'nda "Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos Limanı'nda "Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni"nde konuştu.
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