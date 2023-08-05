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Zonguldak-Ankara kara yolunda trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Zonguldak- Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara Kars yolunda meydana geldi. İddiaya göre 34 GUJ 690 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ankara Güncel Haberler

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