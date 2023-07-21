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Zonguldak Alaplı'da Gümrük Kaçağı Alkollü İçki ve Etil Alkol Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ile litrelerce etil alkol ele geçirildi. Operasyonda işyeri işleticisi hakkında adli işlem yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ile litrelerce etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 23 litre etil alkol, 5 adet aroma kiti, 70 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İşyeri işleticisi B.Y. (63) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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