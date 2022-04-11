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Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı - Onur Altındağ - Güncel
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- Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim Merkez üssü Karadeniz açıkları olan deprem sonrası Zonguldak'ta sessizlik hakim oldu.

ZONGULDAK (İHA) - - Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

ZONGULDAK - Merkez üssü Karadeniz açıkları olan deprem sonrası Zonguldak'ta sessizlik hakim oldu.

AFAD'ın verilerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 20.38 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Zonguldak kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Depremin çoğunlukla denizde hissedildiği kent merkezi ve ilçelerinde ise hafif hissedildiği öğrenildi.

Kent merkezinde esnaflık yapan vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti. Öte yandan sondaj çalışmalarının sürdüğü Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenilirken Zonguldak genelinde 112 acil hattına herhangi bir ihbarın gelmediği öğrenildi.

Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

Deprem sonrası Zonguldak sokaklarında sessizlik hakim

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İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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