Zonguldak Açıklarında Hortum Oluştu

ZONGULDAK açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece altına düşeceği uyarısının ardından sabah saatlerinde hafif yağmur yağışı etkili oldu. Bu sırada denizde ise hortum oluştu. Tepebaşı Mahallesi'nden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum yaklaşık 4 dakika sürerken, tehlike oluşturmadan kayboldu.