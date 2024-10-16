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Zonguldak Açıklarında Hortum Oluştu

Zonguldak Açıklarında Hortum Oluştu
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Zonguldak açıklarında denizde meydana gelen hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede hortum yaklaşık 4 dakika sürerken, tehlike oluşturmadan kayboldu.

ZONGULDAK açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece altına düşeceği uyarısının ardından sabah saatlerinde hafif yağmur yağışı etkili oldu. Bu sırada denizde ise hortum oluştu. Tepebaşı Mahallesi'nden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum yaklaşık 4 dakika sürerken, tehlike oluşturmadan kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Zonguldak

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