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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan Kafkametler'in kayıp mürettebatının bulunması için yapılan çalışmalar 59 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, karadan tarama yaparken denizden arama çalışmaları hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Aynı tarihte fırtınada ikiye bölünen Pallada isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

??????????? Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 59 gündür sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışması yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor, elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden arama çalışmaları gerçekleştirilemiyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket çalışmasına devam ediyor.???????

Öte yandan aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de söküm işlemleri yapılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.???????????

Kaynak: AA / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Zonguldak AFAD Denizcilik Kurtarma Kaza Dünya Güncel Haberler

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