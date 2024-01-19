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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi için arama çalışmaları devam ediyor

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan Kafkametler adlı gemide kayıp olan 7 kişinin bulunması için yapılan arama çalışmaları 62. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler denizden ve karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı tarihte fırtınada ikiye bölünen Pallada isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

?????? Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 62'nci gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler de denizden arama çalışması gerçekleştiriyor. Aramalar Erdemir Limanı başta olmak üzere sahil şeridinde yoğunlaştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de sürüyor.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemlerine devam ediliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.???????????

Kaynak: AA / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Zonguldak AFAD Dünya Güncel Haberler

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