Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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