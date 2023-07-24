Zonguldak'a Yurt Dışından Göç Eden Kişi Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışından Zonguldak'a bin 547 kişi göç etti. TÜİK, yurt dışından Türkiye'ye ve Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısını açıkladı. Açıklamada, yurt dışından Türkiye'ye 2022 yılında 494 bin 52 kişinin göç ettiği, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısının ise 466 bin 914 kişi olduğu belirtildi. TÜİK verilerine göre, yurt dışından Zonguldak'a bin 547 kişi göç ederken, Zonguldak'tan yurt dışına bin 642 kişi göç etti. Yurt dışından Karabük'e göç edenlerin sayısı 3 bin 484 kişi olarak açıklanırken, Karabük'ten yurt dışına ise bin 878 kişi göç etti. Bartın'a yurt dışından 991 kişi göç ederken, Bartın'dan yurt dışına 647 kişi göç etti.