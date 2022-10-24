Zirve beyaza büründü, eşsiz manzara böyle görüntülendi
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Zirve beyaza büründü, eşsiz manzara böyle görüntülendi Erzurum'da 3 bin 200 metre yüksekte yağan kar zirveyi beyaza bürüdü.
Zirve beyaza büründü, eşsiz manzara böyle görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'da 3 bin 200 metre yüksekte yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Dron ile havadan görüntülenen dağın eşsiz beyaz manzarası kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.
Erzurum'un 3 bin 200 metre yüksekliğinde bulunan ve 'Ejder Tepesi' olarak bilinen zirve noktası beyaza büründü. Dron ile havadan görüntülenen dağın beyaz hali ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel