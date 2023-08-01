Şanlıurfa'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı. Şehit polis memuru Ramazan Kütük için düzenlenen törene birçok yetkili ve yakını katıldı. Cenaze, Hatay'a gönderilerek defnedilecek.

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisin naaşı memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı.

Şanlıurfa'da bu sabah zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Kütük için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin eşi, annesi, babası ve yakınları katıldı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen şehidin yakınlarına sarılan Vali Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan acılı eş ve anne ile babayı teselli etmeye çalıştı.

Cenaze aracıyla getirilen şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, törenin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

2021 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapmaya başlayan şehit polisin evli ve eşinin ise öğretmen olduğu öğrenildi.