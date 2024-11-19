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Zirai İlaçlama İHA'larıyla 210 Milyon Ton Su Tasarrufu Sağlandı

Zirai İlaçlama İHA'larıyla 210 Milyon Ton Su Tasarrufu Sağlandı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Eray Önler, zirai ilaçlama İHA'larının kullanımıyla birlikte 2024 yılında 210 milyon ton su tasarrufu sağlandığını açıkladı. İHA'lar, geleneksel yöntemlere göre daha az su kullanarak üreticilere önemli avantajlar sunuyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Eray Önler, zirai ilaçlama İHA'larıyla yapılan ilaçlama çalışmalarında 210 milyon ton su tasarrufu sağlandığını söyledi.

Önler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada zirai ilaçlama İHA'larının son yıllarda popülerlik kazandığını belirtti.

Zirai ilaçlama İHA'larının üreticiler için önemli olduğunu aktaran Önler, "Zirai ilaçlama İHA'ları, özellikle topografya ve toprak koşullarının uygun olmadığı durumlarda daha kullanılabilir durumda. Klasik yöntemler günümüzde İHA'lara göre artık çok daha pahalı."dedi.

Zirai ilaçlama İHA'larının kullanımı artıyor

Önler, İHA'ların aynı zamanda operatörünün ilaca maruz kalmasını önlemeyle önemli avantaj sağladığını ifade etti.

2024 yılında dünyada yaklaşık 500 milyon hektar alanın zirai İHA'larla ilaçlandığını aktaran Önler, "Günümüzde zirai İHA'ların kullanımı giderek artıyor. 100'den farklı ülkede 300 binden fazla zirai ilaçlama İHA'sı kullanımda. Zirai ilaçlama İHA'ları hem kullanılan etken maddelerin daha az kullanılmasına ve suyun ekonomik kullanılmasına imkan vermektedir." diye konuştu.

Su tasarrufu sağlıyor

Önler, son yıllarda arazilerde görülen ve hızlı müdahale edilmesi gereken hastalıklara zirai İHA'ların hızlı müdahale imkanı sağladığını kaydetti.

Zirai İHA'ların üreticilere tasarrufta yardımcı olduğunu vurgulayan Önler, şöyle konuştu:

"2024 yılında zirai ilaçlama İHA'larıyla yapılan uygulamalarda yaklaşık 47 bin ton etken madde (kimyasal) tasarrufu sağlandı. Klasik yöntemlerle yaptığımız ilaçlamalarda yaklaşık dekarda 25 litre su atarken, zirai ilaçlama İHA'larıyla bu miktarı yüzde 95 oranında azaltarak, 1 litreye kadar düşürebildiğimizi yapılan çalışmalardan görüyoruz. 2024 yılında 210 milyon ton su tasarrufu sağlandı. Bu miktar 390 milyon insanın yıllık su tüketimine eşdeğer bir tutar."

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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