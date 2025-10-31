Haberler

Zirai Dondan Etkilenen Üreticilere 6,5 Milyar Lira Destek

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve tarım sigortası bulunmayan üreticilere 6 milyar 495 milyon lira daha destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Toplam destek miktarı 20 milyar 423 milyon liraya ulaşacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sigortası bulunmayan, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
