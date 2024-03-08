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Zirai Don Uyarısı Yapıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde zirai don bekleniyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don beklenirken, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise orta şiddette yer yer kuvvetli don öngörülüyor. Vatandaşların ve zirai faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Yurdun bazı bölgelerine yönelik zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günleri ise İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde orta şiddette yer yer kuvvetli don öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz İç Anadolu Karadeniz Çanakkale Balıkesir Kütahya Uşak Tarım Çevre Hava Durumu Güncel Haberler

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