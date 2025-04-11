İstanbul'da korkutan yangın! Alevler çevredeki otomobilleri yutmaya başladı

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler otomobilleri yuttu
Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket

Zirai Don Tehdidi: Kayısı Üreticileri Bahçelerde Ateş Yaktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kayısı üreticileri, meteorolojinin zirai don uyarısının ardından ürünlerini korumak için bahçelerinde ateş yakarak önlem almaya başladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Bahçelerde ateş yakıldı, meyve üreticileri zirai don tehlikesine önlem aldı

Meteoroloji uyardı, kayısı üreticileri bahçede ateş yaktı

SİVAS - Sivas'ta soğuk hava uyarısı kayısı üreticilerini endişelendirdi. Meteorolojinin zirai don uyarısının ardından üreticiler, ürünlerini korumak için bahçelerinde ateş yakarak nöbet tutmaya başladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle bitkilerin zarar görme riskine karşı uyarılarda bulundu. Açıklamada hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredeceği, meyve ağaçlarında don riski oluşabileceği belirtildi. Zirai don uyarısı sonrası Sivas'ta kayısı üreticileri önlem almaya başladı. Gürün ilçesinde kayısı üreticileri, bahçelerinde ateş yakarak don tehlikesine karşı önlem aldı.

"Don riskine karşı önlem alıyoruz"

Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç, uyarılara karşılık lastik ve saman yakarak önlem aldıklarını belirterek, "Meteorolojinin uyarısına göre birkaç gün daha hava sıcaklığı sıfırın altında olacakmış. Bizde bu uyarılara karşı don olmaması için lastik ve saman yakıp önlemlerimizi alacağız. Bizim gelir kaynağımız kayısılar. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Şu an da kayısıların tam hassas dönemidir. Ona göre önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.