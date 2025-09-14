Haberler

Zirai Don Nedeniyle Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, zirai don nedeniyle hasar gören çiftçilere 2025 yılı için destekleme ödemesi yapılacak. Başvurular, ürünleri yüzde 20 ve üzerinde hasar gören çiftçilerden alınacak ve destekleme ödemeleri tarımsal destek bütçesinden karşılanacak.

(ANKARA) - Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar 65 ilde meydana gelen zirai don nedeniyle 16 üründe  yüzde 20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen çiftçilerin 1 Eylül 2024 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar  gerçekleşen girdi maliyetlerinin hasar alanları ve hasar oranları nispetinde karşılanması amacıyla uygulanacak destekleme ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zirai don nedeniyle destekleme ödemesi

Karara göre, zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20 ve üzeri oranda hasar gören, bu hasarları için müracaat eden, hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtları olan üreticilere bu kayıtlar esas alınarak destekleme ödemesi yapılıcak. Tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, Tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve  tazminat alamamış çiftçiler, desteklemeden yararlanacak

Finansman ve ödemeler

Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak. Tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi

Adres bu kez Türkiye değil! Şehrin göbeğinde ücretsiz yemek izdihamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.