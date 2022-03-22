Zirai ambalaj atıkları bertaraf edilecek

KOCAELİ (Bültenler) - Sürdürülebilir bir çevre ve sağlıklı gıda için toprak ve su kaynaklarının korunması amacıyla Kocaeli'de faaliyet gösteren tüm paydaşlar bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Kocaeli İli Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi kapsamında bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, Türkiye'ye örnek olacak çalışmanın startını verdi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ, Sivil Toplum Kuruluşları, Zirai İlaç ve Gübre Üretici firmaların katılımları ile sürecin yürütülmesine yönelik toplandı. Kocaeli genelinde yürütülecek olan projeyle bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafının sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi ve Türkiye'ye örnek bir proje oluşturulması hedefleniyor.

İZAYDAŞ'TA BERTARAF EDİLECEK

Atıkların toplanmasına yönelik ilgili tarafların katılımları ile yapılan değerlendirme toplantılarında, 100 adet lokasyona konteynerler yerleştirilmesi, bu atıkların ilçe belediyeleri tarafından toplanması ve Atık Getirme Merkezlerinde geçici olarak biriktirilmesi ve bu merkezlerden lisanslı araçlar ile alınarak İZAYDAŞ'ta bertarafının sağlanması amaçlanıyor.

KOCAELİ'DE 10.000 KİŞİ ÇİFTÇİLİK YAPIYOR

Kocaeli'nde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 10.000 kişi, 70.000 hektarlık bir alanda tarımsal faaliyet yapıyor. Yine kent genelinde zirai ilaç satışı yapan 40 bayi ve 20 kooperatif çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ESAS HALİNE GELDİ

Toprağı ve suyu korumak, yaşamı korumak ve sürdürülebilirliğin temelini tesis etmek tüm dünyanın ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Proje kapsamında çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, tarımsal üretim yapan çiftçilere yönelik öncelikli olarak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, bilinçlendirilmesi ve bitki koruma ürünleri ve gübre ürünleri ambalaj atıklarının toplanması ve bertaraf projesinin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.

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