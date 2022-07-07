Ziraatçılardan Kurban Bayramı için Kovid-19 uyarısı

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Kurban Bayramı sürecinde Kovid-19 salgınına karşı duyarlı olunması yönünde uyarıda bulundu.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının tamamen bitmediğinin Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık tablolarda da görüldüğüne işaret etti.

Demirtaş, "Kurban Bayramı'nın turizm dönemindeki hareketlilikle çakışması, bu dönemde vatandaşlarımızın maske kullanımı başta olmak üzere ek önlemler almasını daha da zorunlu hale getirmektedir." ifadesini kullandı.

Çeşitli nedenlerle kurban kesemeyen vatandaşların, hayır işleriyle uğraşan birtakım dernek ve vakıflara bağış yaparak dini vecibelerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bağışlanan bu paraların hangi amaçlarla kullanıldığının denetlenmesi böyle dönemlerde daha da büyük önem kazanmaktadır. Hem devletin hem de vatandaşların söz konusu bağışların nasıl kullanıldığını izlemelerinde yarar görüyoruz."