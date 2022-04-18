Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu zorlu karşılaşmaların hakemleri de belli oldu.
TFF'nin resmi sitesinden açıklanan ve başlangıç saatleri 20.30 olan mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:
19 Nisan Salı
Trabzonspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
20 Nisan Çarşamba
Aytemiz Alanyaspor - DG Sivasspor: Ali Şansalan
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel