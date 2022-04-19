Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Lung'dan dörndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

24. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta taç çizgisi önünden ceza alanına doğru taşıyan Visca'nın penaltı noktasına yerden çıkardığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşunda kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Vitor Hugo xx, Ahmetcah Kaplan xx, Puchacz x, Siopis xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Visca xx, Kouassi xx, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Berat, Dorukhan, Nwakaeme, Hamsık, Kouta, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Denswill, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung xxx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Campanharo xx, Emrah xx, Michel Kemen xx, Attamah xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Uğur Demirok, Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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