Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından (Rıza Çalımbay) - Haberler

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenerek şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, Yukatel Kayserispor ile çok güzel bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Her şeyden önce çok mutluyum. Sivaslı olarak üç senedir buradayım. Ondan önce de bir üç sene daha Sivasspor'da çalışmıştım. Sivasspor'da belki de en çok çalışan teknik direktörüm. Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Türkiye Kupası en büyük hedeflerimizden biriydi. İki sezondur zaten Avrupa'ya gidiyorduk. Üçüncü sezonumuzda yine Avrupa'ya gidiyoruz." diye konuştu.

Sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyduklarını aktaran Çalımbay, "En çok istediğimiz şey Türkiye Kupası'ydı. Onu gerçekleştirdik, çok mutlu olduk. Bana göre mükemmel bir maç oldu. İki takım da gerçekten çok iyi mücadele etti. Final gibi finaldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem Sivas'taki hem de İstanbul'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep beraber güzel bir şey yaptık ve kupayı kazandık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, maçta giydiği ve uğurlu geldiğine inandığı kırmızı eşofman üstüyle ilgili soru üzerine, "Hakikaten bu namağlup gidiyor. Geçen sene Türkiye'de üst üste 19 maç, Avrupa'da da 4-5 maç geçti. Başarılı yani. Bir uğur oldu. Normalde böyle maçlarda elbise giymek gerekiyor ama ben dayanamadım. 'Ne olursa olsun giyeceğim.' dedim. Gerçekten de uğurlu geldi." diye konuştu.

"Sözleşmem bitti, ben kimseyle görüşmedim"

Tecrübeli teknik adam, sözleşmesinin sona erdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sivasspor'un gücü neyse ona göre hareket ettik. Ekibimle görevimizi yaptığımıza yürekten inanıyorum. Sözleşmem bitti, ben kimseyle görüşmedim. Yarın Sivas'a gideceğiz, orada kutlamalar olabilir. Ondan sonra yönetimle oturup konuşacağız. Ona göre bakacağız. Sivasspor'dan bir görüşme teklifi gelirse, bazı şeyleri ortaya koyacağız. Buraya geldik, artık bunun üstüne çıkmak gerekiyor. Onun için bazı şeylerin gerçekleşmesi gerekiyor. Onları kulübümüzle konuşacağız. Ona göre bir karar vereceğiz. Sivas benim için çok önemli. Kesinlikle hedefin büyümesi lazım."

Demir Grup Sivasspor'dan herhangi bir futbolcunun A Milli Takım'a çağrılmamasına çok üzüldüğünü anlatan Çalımbay, "Bence hak edenler hak ettiği yere gelmiyor. Biz iki senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu sene de her şeyi yaptık ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu takımın içinden bir kişi milli takıma gitmez mi, hak etmiyor mu? Benim tek üzüldüğüm bu oldu. Şimdi orada Stefan Kuntz var. Benim arkadaşım, beraber oynadık. Niye Sivasspor'dan bir kişi gitmedi?" değerlendirmesini yaptı.