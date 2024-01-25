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Kayseri Ziraat Odaları Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile ilçe ziraat odası başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerinin devam edeceği belirtildi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile ilçe ziraat odası başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Güneş'in yanı sıra Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Fevzi Özer, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karayel ve Akkışla Ziraat Odası Başkanı Gazi Topal'ı ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerinin hız kesmeden süreceğini belirtti.

Başkanlar da Büyükkılıç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Güneş Tarım Belediye Politika Güncel Haberler

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