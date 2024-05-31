Ziraat Odası Başkanı: Fındık rekolte tahminleri inandırıcı değil

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık rekolte tahminiyle ilgili açıklamada bulundu.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kurumların 2024 yılı fındık rekoltesinde geçen yıla göre artış beklendiğini yönünde açıklamalarda bulunduklarını belirtti.

Bu açıklamanın neye göre yapıldığını bilmediklerini aktaran Aydemir, şöyle devam etti:

"Şu anda kahverengi kokarca ve fındık kokarcası zararlıları ile fındığa zarar verecek diğer etkenler göz önüne alınmadan, çotanak sayımı yapılmamışken yapılan bu açıklamayı inandırıcı bulmuyoruz. Bölgemizde görüştüğümüz ziraat odası başkanlarımız var. Başkanlarımız, Artvin, Ordu, Trabzon bölgelerinde rekoltenin düşük olduğunu, Giresun'da ise geçen yıla göre biraz düşük olduğunu dile getiriyor. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta Samsun ilimizin doğu ilçeleri, yani Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme'de de gezdiğimiz fındık bahçelerinde doğum yapan fındık sayısının geçen yıla göre az olduğunu görüyoruz."

Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kurumların oluşturacağı komisyonlar ile fındıkta çotanak sayımlarının yapılması ile net rekoltenin temmuz ayı başında ortaya çıkacağını kaydetti.