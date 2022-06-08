Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den üreticilere ÇKS kaydı uyarısı - Haberler

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Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den üreticilere ÇKS kaydı uyarısı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den üreticilere ÇKS kaydı uyarısı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 30 Haziran'da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt süresinin sona ereceğini belirterek, üreticilere geç kalmamaları uyarısında bulundu.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 30 Haziran'da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt süresinin sona ereceğini belirterek, üreticilere geç kalmamaları uyarısında bulundu.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, üretim alanlarının ÇKS kayıtlarının olmasının çiftçilere büyük katkı sağladığına işaret etti.

Ziraat Odası olarak mesajlarla, sosyal medya duyurularıyla ve iletişim kanallarını kullanarak üreticilere ÇKS kayıtlarını yaptırmaları için son tarihinin 30 Haziran olduğunu hatırlattıklarını aktaran Aydemir, üreticilerin tarımsal desteklerden yararlanmak, tarım sigortası yaptırabilmek ve düşük faizli kredi kullanabilmek için ÇKS kaydını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Aydemir, "Aktif olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgileri, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıkları, arazi, hayvan, girdi ve benzeri ürün deseni, ortalama verimleri kayıt altında tutuluyor. Tarımsal desteklemelerin uygulandığı, denetlendiği, tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür. Üreticilerimiz zaman kaybetmeden yaşanacak yoğunluğu da göz önünde bulundurarak bir an önce kayıt için ziraat odamıza başvurmalıdır." ifadelerini kullandı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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