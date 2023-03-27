Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı: Çin'in Su Kaynaklarını Koruma Çalışmaları Çok Değerli

Suyun korunması konusunda uzman olan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Çin'in su kaynaklarının korunmasına yönelik üstün gayretlerinin, çok değerli olduğunu ve ülkenin ekonomik büyümesini teşvik edeceğini söyledi.

Suyun korunması konusunda uzman olan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Çin'in su kaynaklarının korunmasına yönelik üstün gayretlerinin, çok değerli olduğunu ve ülkenin ekonomik büyümesini teşvik edeceğini söyledi.

SES 1 (Türkçe): MURAT KAPIKIRAN, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı:

"Endüstriyel gelişimin baş döndürücü hızla ilerlediği bu yıllarda, mutlaka ekolojik korumayı sağlayabilmek açısından su varlıklarının ve onun beslediği, onun var ettiği havzaların korunması gerekir. Çin'in hızlı sanayi gelişimine rağmen bu gri suyu (su kirliliğini) azaltma çabası da değerli bir çaba."

Çin'in Sarı Nehir Koruma Yasası'nı örnek veren Kapıkıran, söz konusu yasanın sadece su kaynaklarını korumakla kalmayacağını, aynı zamanda sosyoekonomik ilerlemeyi de destekleyeceğini söyledi.

SES 2 (Türkçe): MURAT KAPIKIRAN, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı:

"Bu korumanın birçok boyutu var. Tarımsal sulamada daha çok kapalı basınçlı sistemlere, tasarruflu sulama sistemlerine geçişi sağlamakla beraber Sarı Nehir'in ya da Yangzte'nin tarihsel, kültürel, psikolojik etkilerini de koruma altına alıyor. Turistik, kültürel, sosyolojik birçok bakımdan koruma altına alınması da büyük bir ekonomik kaynak sağladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)