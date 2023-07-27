Ziraat Mühendisi Hisarcık'ta Aronya Fidanı Dikti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, kendi imkanlarıyla 7 dekar tarlaya bin 400 aronya fidanı dikti. Aronya bahçesi için devletten destek almayan Arslan, yeni bir ürün kazandırarak bölgedeki çiftçileri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, 7 dekar tarlaya kendi imkanlarıyla bin 400 aronya fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Bursa Uludağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Babam aronya meyvesini internette görmüş köyümüzde yetiştirmem için bana tavsiyede bulundu. Bende bölgemize gelir getirecek yeni bir ürün kazandırmak amacıyla aronya'yı intenette araştırdım, zaten mesleğimle ilgili bir konu, bu nedenle köyümde de yetiştirmek için çalışmalara başladım. 7 dekar alana kendi imkanlarımla Bursa'dan temin ettiğim 2,5 yaşında bin 400 civarında aronya fidanın dikimini kendi imkanlarımla gerçekleştirdim" dedi.

"Devletten hiçbir destek almadım"

Aronya bahçesi için devletten hiçbir destek almadığını söyleyen Ziraat Mühendisi Arslan," Dikimini yaptığım aronya fidanları 3 ayda meyveye geldi. Bu bitkilerin soğuklama ihtiyacı var. 1 -1,5 ay soğuk hava deposundan çıktığı ve yaşı da büyük olduğu için kısa sürede meyve verdi. Tam verimi ise 5 yaşında vermeye başlıyor. Geçen yıl aronyanın toptan satış fiyatı 90 TL idi, tahminime göre bu yıl 150 TL'yi bulur. Vatandaşlar artık tarım ve hayvancılıktan eskisi gibi para kazanamıyor. Bölgemizde su kaynakları bol, amacım yöremiz çiftçilerini daha fazla gelir getirici yeni ürünler üretmeye teşvik etmek" dedi.

Güldüren köyünde Tunahan Arslan'a ait aronya tarlasını ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, çok kıymetli bir bitki olan aronyanın gülgiller familyasına ait olan bir çalı bitkisi olduğunu söyledi.

Müdür Şen," Yaşlandırmayan bitki olarak bilinen aronya C vitamini ve antioksidan maddeler yönünden çok zengindir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ziyaret edip, teknik bilgi verdiğimiz vatandaşımız bu işi büyütmeyi planlıyor. Müdürlüğümüzce kendisine destek olacağımızı belirterek, böyle çalışmaların ilçemiz için öncülük edeceğini düşünmekteyiz" diye konuştu. - KÜTAHYA