Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Efeler Ligi Play-off Final Etabı Halkbank - Ziraat Bankkart takımları arasında oynan ilk maçla başladı. Karşılaşmanın galibi 25-20, 21-25, 28-26 ve 25-23'lük set sonuçlarıyla 3-1 Ziraat Bankkart oldu. Final etabının ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Efeler Ligi, Play Off, Halkbank, Sigorta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title