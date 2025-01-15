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Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan'da 10. Şubesini Açtı

Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan'da 10. Şubesini Açtı
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Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 10. şubesini açtı. Şubenin açılışında, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, bankanın bölgedeki ticari hayata katkı sağlayacağını belirtti. Yeni açılan şube ile Nahçıvanlı girişimcilere indirimli kredi verilmesi için protokol imzalandı.

Ziraat Bank Azerbaycan, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde şube açtı.

Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, Nahçıvanlı devlet yetkilileri ve milletvekilleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Girişimcilik Geliştirme Fonu Başkanı Başkanı Vüsal Novruzov, Azerbaycan Merkez Bankası Nahçıvan İdaresi Başkanı Elçin Aliyev ve Türk iş insanlarının da katıldığı törenle, bankanın Azerbaycan'daki 10. şubesi Nahçıvan'da hizmete girdi.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, yeni açılan şubede incelemelerde bulunan konuklara bilgi verdi.

Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan'ın Nahçıvan'ın ticari ve ekonomik hayatına çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kaya, Nahçıvan'da çok sayıda Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini, 1500'ü öğrenci 2 bin Türk vatandaşının bulunduğunu belirterek Ziraat Bank Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki Türk vatandaşlarının bankacılık işlemlerine kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan şubesinin buradaki iş insanları için de büyük imkanlar sağlayacağını belirten Kaya, "Ziraat Bank Azerbaycan, buradaki bankacılık sisteminin gelişmesine, rekabet ortamının güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Eminim ki Ziraat Bankası'nın burada açılması gerek buradaki iş insanlarımızın daha güçlenmesine ve yeni iş insanlarımızın buraya gelmesini teşvik edecektir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Demir de Türkiye ile Azerbaycan açısından önemli bir lokasyon olan Nahçıvan'da bulunmaktan kıvanç duyduklarını belirtti.

Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 10. yılını kutladıkları günlerde 10. şubelerini açtıklarını söyleyerek "Başarılı işler yapmayı ve her iki ülkenin dış ticaretine ve ekonomisine fayda sağlamayı umuyoruz." dedi.

Geri dönüşlerin Ziraat Bank Azerbaycan'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticarette çok iyi işler yaptığını ve iyi aracılık hizmeti verdiğini gösterdiğini belirten Demir, 2022 ve 2023 yıllarında Azerbaycan'ın "En İyi Dış Ticaret Hizmet Sağlayıcı Bankası" ödülünü aldıklarını hatırlattı.

Demir, "Teknik altyapımız, hizmet kalitemiz ve ürün çeşitliliğimizle, dış ticaret ve genel olarak ekonominin gelişmesine yönelik geliştirdiğimiz ürün portföyüyle Ziraat Bank Azerbaycan, hayatı kolaylaştıran banka özelliği taşımaktadır. Bu özelliğimizi de geliştirerek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da şubeleşme ağını genişletmeyi sürdüreceklerini belirten Demir, yıl içerisinde Bakü'nün Neftçiler bölgesinde şube açacaklarını bildirdi.

Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvanlı girişimcilere indirimli kredi verecek

Açılış kapsamında, Ziraat Bank Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Girişimcilik Geliştirme Fonu arasında Nahçıvanlı girişimcilere devlet kaynaklı indirimli kredi verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Girişimcilik Geliştirme Fonu Başkanı Başkanı Novruzov ile Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yılmaz imza attı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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