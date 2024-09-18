Zıplayan Otomobil: Trabzonlu Murat Karanlık'ın Hedefi Dünya Rekoru

TRABZON'da, klasik araç tutkunu Murat Karanlık (29), kompresörle süspansiyonlara gönderilen hava sistemiyle modifiye ettiği 1983 model otomobilinin zıplamasını sağlıyor. Aracını, trafik dışında özel alanlarda zıplatan Karanlık, "Arabada 'air süspansiyon sistemi' var; atlayıp, zıplayabiliyor, dans edebiliyor. İnanılmaz fark yaratan bir araba" dedi.

Kentte oto galericilik yapan klasik araç tutkunu Murat Karanlık, zıplayan araç koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Karanlık, 1983 model yabancı marka otomobilin süspansiyonlarını değiştirerek modifiye etti. Karanlık, kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen havayla uyguladığı sistemle duran otomobilin zıplamasını sağladı. Kablolu kumandayla beşik gibi sallandığı izlenimi veren otomobil, görenlerin ilgisini çekiyor. Süspansiyon sistemini yaklaşık 100 bin liraya mal ettiği aracını trafik dışında zıplatan Karanlık, dünyanın en hızlı zıplayan aracını tasarlamayı da hedefliyor.

'ÜZERİNDE HIZLANDIRILMIŞ SİSTEM VAR'

Otomobilinin, diğer araçlardan daha hızlı olduğunu söyleyen Murat Karanlık, "Böyle klasik, nostaljik arabalar, eskilerden kalma bir hastalık. Bunun haricinde 3 tane daha nostaljik arabam var. Bu arabanın özelliği, diğer arabalara göre biraz daha hızlandırılmış olması. Arabada 'air süspansiyon sistemi' var; atlayıp, zıplayabiliyor, dans edebiliyor. Modül özellikleri var. Bu arabanın diğer arabalardan farkı, Türkiye'nin en hızlı 'air'li araç olmasıdır; kompresör sayısı biraz fazla, valfleri büyütülmüş. Üzerinde hızlandırılmış bir sistem var" diye konuştu.

'HEDEFİM EN HIZLI 'AİR'Lİ ARACI YAPMAK'

Hedefinin dünyanın en hızlı 'air'li aracını yapabilmek olduğunu söyleyen Karanlık, "İnanılmaz fark yaratan bir araba. İnsanlar fotoğraf çekilmek istiyor. Görenlerin çok dikkatini çekiyor. Bir anda endişe de veriyor insanlara. Türkiye'nin en hızlı arabasını yaptım. Sıradaki hedefim dünyanın en hızlı 'air'li arabasını yapabilmek; inşallah başarırım" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN-Nurullah CABRİ/TRABZON,