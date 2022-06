ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI

İRAN uyruklu organize suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla, husumetli olduğu akrabası Kadir Güneş'in öldürülmesini tasarlayarak, eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanık hakkında, 5 aydan 13 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme Zindaşti ve yurt dışındaki örgüt üyesi Tolga Hakan Ceyhan hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mert Akdağ, Uğur Can Coşkun, Turgay Dursun ve Recep Süren tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

ZİNDAŞTİ TALİMAT VERDİ

TETİKÇİYE 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

AZMETTİRENE 13 YIL HAPİS

Heyet, Turgay Dursun'a ise bu suça azmettirme suçundan 13 yıl hapis cezasına vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. Sanık Uğur Can Coşkun ve sanık Recep Süren'e ise 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek' suçundan 6 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Recep Süren'in tahliyesine karar verilirken, Uğur Can Coşkun'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Sanık Fatma Şahin'e ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi. Mahkeme, sanıklar Tolga Hakan Ceyhan, Uğur Can Coşkun, Turgay Dursun ve Recep Süren hakkındaki 'Suç örgütüne üye olma' suçundan ise dosyanın ayrılmasına karar verdi.

