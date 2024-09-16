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Zincirleme Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Bağcılar TEM'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında Abdullah Ant (40) ve bir diğer kişi hayatını kaybetti. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ant'ın cenazesi bugün Beşyüzevler Mimar Sinan Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

BAĞCILAR TEM'de pazar günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Ant (40) son yolculuğuna uğurlandı. Ant'ın gıda ve ürün ambalajı yapan bir firmada çalıştığı ve vardiya çıkışı evine gittiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ant'ın cenazesi Beşyüzevler Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Habipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, dün 08.30 sıralarında İSTOÇ mevkiinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Araçların sürücüleri kaza tutanağı tutmak istediği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan 34 NZ 8888 plakalı pikap 3 araca ve sürücülere çarptı. Arkadan gelen 2 araç ise öndeki araçlara çarpmamak için fren yaptığı sırada kazaya karıştı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada Abdllah Ant olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.G. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

AKŞAM VARDİYASINDAN ÇIKMIŞ EVİNE GİDİYORDU

Gıda ve ürün ambalajı yapan bir firmada çalışan 14, 10 ve 4 yaşında 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Abdullah Ant (40) akşam vardiyasından çıkıp evine gittiği sırada meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza yerinde yaşamını yitiren Ant'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından Beşyüzevler Mimar Sinan Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Abdullah Ant'ın eşi, çocukları ve ailenin yakınları katıldı. Çocukları babalarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Abdullah Ant'ın (40) cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mimar Sinan Bağcılar trafik Kaza

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