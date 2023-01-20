Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla'nın Dalaman ilçesinde servis minibüsüyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde servis minibüsüyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Galip A. idaresindeki 48 S 5598 plakalı servis minibüsü, Merkez Mahallesi Sanayi yolu kavşağında, sürücüleri henüz bilinmeyen 07 AFM 55 ve 31 AHZ 729 plakalı iki otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayan servis sürücüsü, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer araçlarda bulunan 2 yaralı ise ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Dalaman Muğla Güncel Haberler

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