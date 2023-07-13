Zincirleme kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden böyle kaçtı

Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı

Kazaya karışan bir minibüsün olay sonrası kaçma anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan minibüs plakası düşmesine rağmen olay yerinden kaçtı. Kaza anı kavşakta bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, en öndeki aracın kırmızı ışık yanınca durduğu, minibüsün çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Rıdvan Aktürk'ün kullandığı 46 AZ 182 plakalı hafif ticari araca Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Abdullah Duman'ın kullandığı 07 APS 172 plakalı araç arkadan çarptı. Ardından ise olay yerinden kaçan 07 BFU 175 plakalı minibüs 46 AZ 182 plakalı hafif ticari araca çarptı. Minibüs sürücüsü kaçmak isterken geri çıktığı sırada Serkan Demir'in kullandığı 07 ANG 12 plakalı araca da çarptı. Bu sırada kaza yapan araçlara çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen Bülent Oğuz'un kullandığı 07 AOV 470 plakalı araç ise, sağ şeritte seyir halindeki Sezai Pirbudak'ın kullandığı 58 TK 705 plakalı tur midibüsünün ön tamponuna çarptı.

Araç kuyruğu kilometreleri buldu

Kaza yapan araçların D-400 Karayolunun büyük bölümünü kapatması nedeniyle Alanya istikametine giden araçlar kilometreleri bulan uzun bir kuyruk oluşturdu. Trafik ve jandarma ekipleri de araç kuyruğu yüzünden olay yerine güçlükle ulaşabildi. Olay yerinden kaçan ve telefon ile kendisine ulaşılmasına rağmen olay yerine gelmeyen minibüs sürücüsü hakkında çarpıp kaçma ve mala zarar vermekten işlem yapıldığı bildirildi.