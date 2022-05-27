Zincirleme kazada, traktör ikiye bölündü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zincirleme kazada, traktör ikiye bölündü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Zincirleme kazada, traktör ikiye bölündü

ESKİŞEHİR'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında traktör ortadan ikiye bölünürken, yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında traktör ortadan ikiye bölünürken, yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir-Ankara karayolunda, Yasin Kırbıyık'ın kullandığı 06 BAB 836 plakalı otomobille İhsan Cıvık'ın yönetimindeki 26 BD 836 plakalı traktörle çarpıştı. Savrulan traktör, Fatih Ceylan idaresindeki 42 AIJ 519 plakalı TIR'a çarptı. Kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü İhsan Cıvık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cıvık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ikiye bölünen traktör ile diğer araçlar yoldan kaldırılırken, kısmen trafiğe kapanan karayolu yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title