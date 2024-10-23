Zincirleme Kazada Hayatını Kaybeden Jandarma Astsubay İçin Tören Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut için Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, il protokolü ve Durgut'un yakınları katıldı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, "Mesleğimizin acı gerçeklerinden bir tanesinde yine baş başayız. Gerek yaptığımız riskli ve zor görevler gerekse de Ali kardeşimizin başına geldiği gibi başta trafik olmak üzere çok çeşitli kazalar sonucu yitirdiğimiz birçok arkadaşımız oluyor. Bunun tabii acısına katlanmak kolay bir şey değil, bizler açısından. Bunca yıllık meslek hayatımda inanın hatırlamıyorum; bu kaçıncı saymak mümkün değil, bir al bayrağa sarılı tabutun başında toplanmış bir kardeşimizi daha, bir vatan evladını daha uğurluyoruz" dedi.

Albay Yağan'ın konuşması sonrasında Ali Durgut'un özgeçmişi okundu, dua edildi. Tören sonrasında Durgut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Ali Durgut'un bekar olduğu öğrenildi. )

Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,