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Zincirleme Kazada Hayatını Kaybeden Jandarma Astsubay Ali Durgut Toprağa Verildi

Zincirleme Kazada Hayatını Kaybeden Jandarma Astsubay Ali Durgut Toprağa Verildi
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Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, memleketi Akşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kazada 15 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut (29), memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakolu'nun komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Görevine 10 gün önce atanan ve bekar olduğu öğrenilen Durgut'un cenazesi dün İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi.

Bugün Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Durgut'un cenazesi, Söğütlü Mahalle Mezarlığı önüne getirildi. Kılınan cenaze namazın ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un cenazesi, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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