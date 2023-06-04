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Zincirleme kazada araç alev alev yandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada araçların biri alev alev yandı. Üç araçlı zincirleme trafik kazasında Mesut K. yönetimindeki araçta yangın çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zincirleme kazada araç alev alev yandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada araçların biri alev alev yandı.

Kaza, Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. Üç araçlı zincirleme trafik kazasında Mesut K. yönetimindeki araçta yangın çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Safranbolu Karabük Tragger Güncel Haberler

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