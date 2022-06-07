Zincir markette kadın çalışana şiddet kamerada - Yeniden - Haberler

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

Haberi mağdurun isim düzeltmesi ile yeniden servis ediyoruz. Son halinin kullanılmasını rica ederiz.

Olayın ardından işinden istifa ettiğini söyleyen Aydan Canpolat, "Darptan sonra şoka girdim. Elim ayağım titredi. Mağazanın deposunda biraz sakinleştikten sonra eve geldim. Babam eve gelince de darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Bana saldıran kadından korktuğum için işimden de istifa ettim. KYK borcumu ödemek için orada çalışıyordum. Bu olay nedeniyle psikolojik destek de alacağım. Hem darbedildim hem de işimden oldum. Tek isteğim bu kadının bulunması. Hukuki olarak mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.