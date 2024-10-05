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Zincir Marketin Kasiyerini Bıçakla Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

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Bolu'da bir zincir marketin kasiyerine bıçakla tehdit ederek para gasbeden şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bolu'da bir zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları gasbettiği iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek kasadaki paraların gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Bahçelievler Mahallesi'nde görev yapan ekipler tarafından görüldü.

Polislerden kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen I.D. (20), savcılık sorgusunun ardından çakırıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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