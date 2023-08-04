Zincir marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Zincir marketin deposuna ait açık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

-Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman : "Yangın kontrol altına alındı ana binaya sıçrama riski önlenmiş gözüküyor"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan zincir marketin deposuna ait açık alanda çıkan yangın itfaiye ediplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman,"Depo atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, yetkili birimler tarafından söndürüldü. Yangın kontrol altına alındı, ana binaya sıçrama riski önlenmiş gözüküyor" dedi.

Yangın, Aslanbey Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir zincir marketin deposuna ait geri dönüşüm malzemelerin tapındığı açık alanda yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin yanı sıra tahta paletlerde tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin teleskobik merdiven kullanarak müdahale ettiği yangın 1 saatin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

"Yangının neyden çıktığına dair henüz bir yorum yapmak çok kolay değil"

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde, Bim market deposunda büyük büyük bir yangın ihbarı üzerine bizde olay yerine geldik. Gerçekten çok riskli bir yangın ilgili birimlerin, Kocaeli Büyükşehir'imize bağlı itfaiyeye birimlerinin hızlı müdahalesiyle söndürülmüş gibi gözüküyor. Depo atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, yetkili birimler tarafından söndürüldü. Yangın kontrol altına alındı, ana binaya sıçrama riski önlenmiş gözüküyor. Yangının neyden çıktığına dair henüz bir yorum yapmak çok kolay değil. Kamera kayıtlarından ve yetkili birimlerin yarın yapacağı inceleme neticesinde ortaya çıkacak. Son günlerde havaların sıcak olması ve birçok yangının meydana gelmesi hepimizi teyakkuz haline geçirmişi durumda. Biz de teyakkuz halindeydik Kartepe Belediyemize ait vidanjör araçlarımızda olaya intikal etti" dedi.