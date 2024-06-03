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Zincir kolye sayesinde ölümden döndü

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ABD'nin Kolorado eyaletinde tartışma sırasında vurulan bir kişi, merminin boynundaki 'zincir kolyeye' saplanması sonucunda ciddi bir yara almadan kurtuldu.

ABD'nin Kolorado eyaletinde tartışma sırasında vurulan bir kişi, merminin boynundaki 'zincir kolyeye' saplanması sonucunda ciddi bir yara almadan kurtuldu.

ABD'nin Kolorado eyaletinde Salı günü iki adamın tartışması sonucunda bir kişi silahla boynundan vuruldu. Polis yaptığı açıklamada, merminin vurulan kişinin boyundaki zincir kolyeye saplanması sebebiyle adamın ciddi bir yara almadan kurtulduğunu ifade etti. Açıklamada, "Yaklaşık on milimetre genişliğindeki bu gümüş zincir, müdahale ettiğimiz bir silahlı saldırının kurbanının hala hayatta olmasının tek nedeni. 22 kalibrelik mermi bir tartışma sırasında ateşlenmiş ve kurbanın boynuna saplanmak yerine taktığı zincire saplanmış. Sonuç olarak sadece delici bir yara almıştır. Şüpheli olay yerinde tutuklandı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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