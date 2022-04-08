Zinciridere Göleti Mesire Alanı'nda çalışmalar sürüyor

Talas Belediyesi'nin yaz döneminde hizmete almayı planladığı Zincidere Göleti Mesire Alanı'nda çalışmalara hız verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Yalçın, çalışmaların mevsim şartlarının el vermeye başlamasıyla hızlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süre önce burada göletin dibini temizlemiş, yatağını genişletmiş, çevresinde yer yer dolgu, yol açma ve genişletme çalışması yapmıştık. Bununla birlikte 60 yıllık tahliye borularını ve vanalarını yenilemiştik. Son yağışlarla birlikte gölette su seviyesi de üst noktaya ulaştı. Sonuçta ortaya güzel bir gölet manzarası çıktı. Buraya bir de mini ada oluşturduk, çeşitli türde kuş ve tavşan yerleştireceğiz."

Yalçın, 19 bin metrekare su yüzeyi ve çevresinde 37 bin metrekare rekreasyon alanıyla toplamda 56 bin metrekarelik alanı kapsayan projede yeme içme, mescit, tuvalet, bebek odası gibi çeşitli bölümlerin yer aldığı sosyal tesis inşaatının da hızla ilerlediğini vurguladı.