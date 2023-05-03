Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına görkemli açılış Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: "Bu çalışmaların hepsi vatandaşın rahatı ve konforu için" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bu çalışmaların devam etmesi lazım.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına görkemli açılış

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın:

"Bu çalışmaların hepsi vatandaşın rahatı ve konforu için"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar :

"Bu çalışmaların devam etmesi lazım. Biranda bahçeler, ağaçlar ve çiçekler solabilir"

KAYSERİ - Talas Belediyesi tarafından Zincidere Mahallesi'nde 55 bin metrekare alana yapılan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bu çalışmaların hepsi vatandaşın rahatı ve konforu için" dedi.

Talas Belediyesi, Zincidere Mahallesi'nde bulunan ve atıl şekilde duran sulama göledini 300 milyon TL harcayarak hummalı bir çalışmanın ardından yeniledi. Vatandaşlara doğanın içerisinde rahat bir nefes aldıracak hale gelen ve cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı adı verilen 55 bin metrekare alan, görkemli bir törenle açıldı.

"Bu çalışmaların hepsi vatandaşın rahatı ve konforu için"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açışı konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Buranın adı Zincidere 100. Yıl Mesre Alanı. Doğal yaşam olarak ne varsa burada onu tercih etmeye çalıştık. Doğayı incitmeden burayı değerlendirmeye çalıştık. Çok şükür cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk tesise biz isim verdik. Burası 100'üncü yıl mesire alanı olarak gururla 300 milyon TL'de para harcayarak halkımıza sunduğumuz bir yer. Sadece Zincidere'de olmasından dolayı adı Zincidere. Yakındaki köylerden, kırsal mahallelerden başlayarak Talas'ın ve Kayseri'nin herkesin burada başımızın üstünde yeri var. Doğal olması noktasında, doğayı incitmeyecek şekilde aşırı derecede titizlik gösterdik. Buranın tamamı 55 bin metrekare. 26 bin metrekare yüzey alanı var. Burada 1960'larda sulama göleti olarak yapılmış ve bir müddet devam ettikten sonra kendi kaderine terk edilmişti. Bir güz gününde Haseki bakanımdan rica ettim ve "böyle bir yer var, bir bakar mısınız" dedim. O da rahmetli Recep Mamur'la beraber buraya hava almak için geldiler ve "burayı yaparsan adam olur" dediler. O günden bugüne geldik. Telefon ettiler ve Milli Emlak'tan buranın bize tahsisi sağlandı. Ondan öncede burasının su bölümünü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan arzu etmiştik. Bu aşamaların hepsinde bakanımızın bizim yanımızda desteği oldu. Biz burayı ihale ettik ve yapmaya başladığımızda yanımızda komando tugayı vardı. Hulusi bakanımızda bize burada yardımcı oldu ve rahatlıkla sonuca erdik. 4 yıldan beri çok şey yaptık. 28 senedir belediyeciyim, Haseki bakanımla uzun süre beraber çalıştık. Bir şehrin ilerlemesi hatta medeniyetlerde de üst süte konularak gidilir. Herkes bir şeyler yaptı. Bu çalışmaların hepsi vatandaşın rahatı ve konforu için" ifadelerini kullandı.

"Belediyecilikte marifet; bir şehri inşa etmektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, "Belediyecilikte marifet bir şehri, inşa etmektir, ihya etmektir, imar etmektir. Ancak onun kadar öneli olan şeyde orada yaşayan insanların gönlünü hoş tutmaktır. Onların gönlünü almaktır, duasını almaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, şehirler taştan topraktan ibaret değildir. Canlı organizmalardır. Bakım istiyor, ihtimam gösterilmek istiyor. Her an üzerinde titrensin istiyor. Aynı zamanda şehirlerarasında müthiş bir rekabet var. Bu rekabette de geriye düşmemek gerekiyor. Şöyle güzel bir söz var; "Bir şehrin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." Vali beyden başlayarak, yerelde görev alan bütün yöneticilerimiz kol kola girmişler. Şehir için güzel işler yapıyorlarsa o şehrin geleceği aydınlıktır" dedi.

"Bu çalışmaların devam etmesi lazım. Biranda bahçeler, ağaçlar ve çiçekler solabilir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Kazanılan şeyler biranda olmuş şeyler değil. Burada büyük mücadeleler verildi. Herkesin emeği ve katkısıyla ülkemiz son derece medeni, son derece modern bir seviyeye geldi. Bunlar bir gayretin sonucu ve bir çalışmanın ürünü. Dolayısıyla bu çalışmalardan vazgeçilirse veya çalışma yön değiştirirse bunların kalacak gibi bir şeyi yok. Bundan 20 sene 30 sene öncesini düşünün problemler nelerdi. Geçmişe bi bakın. Çok çok gerideydi. Şimdi çok şükür 20 senede alınan tedbirlerle ve kararlarla başta Kayseri olmak üzere her alanda değişti. Belediye otobüsleri değişti, raylı sistemler geldi. Bunlar bir kazanım. Herkes rahat ve huzur içerisinde. 85 milyonun her biri tek başına şerefli birer Türk vatandaşı. Dolayısıyla bunların kıymetini bilelim. Çekilen sıkıntıların hepsi bitti. Bunlara sahip olma iradesi göstermek lazım. Önümüzdeki günler bu konudaki bu milletin imtihanıdır. Bunların devam etmesi lazım. Biranda bahçeler, ağaçlar ve çiçekler solabilir. Böyle bir ihtimal olduğunu bilin. Dolayısıyla buna göre herkesin çalışması lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek alanın açılışı gerçekleştirildi. Protokol daha sonra alanı gezerek, incelemelerde bulundu. Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.