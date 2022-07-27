Zimbabveli kamu çalışanları 2 günlük greve gitti Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de kamu çalışanları maaşlarının düşük olmasını gerekçe göstererek 2 günlük greve gitti. Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de kamu çalışanları maaşlarının düşük olmasını gerekçe göstererek 2 günlük greve gitti. Buwayo 24'ün haberine göre, ülkedeki kamu çalışanlarının sendikaları, maaşlarına zam yapılması ve maaşların dövizle ödenmesi talebiyle 27-28 Temmuz'da greve gitme kararı aldı. Zimbabve'de geçen aylarda sağlık çalışanları, yüzde 1000'leri bulan zam talebiyle greve gitmişti. Hükümet, daha önce kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam yapma kararı almıştı. Ancak sendikalar, maaşlarda yapılması planlanan bu zammın, mal ve hizmet fiyatlarındaki yüksek artışı karşılamadığını belirtiyor. Güncel AA / Murat Özgür Güvendik Güncel Haberler

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