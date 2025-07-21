Zimbabve'de Terk Edilmiş Maden Ocağında Kazada 6 Kaçak Madenci Hayatını Kaybetti

CAPE Zimbabve'de terk edilmiş bir maden ocağında meydana gelen kazada 6 kaçak madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve Ulusal Polis Sözcüsü Paul Nyathi, basına yaptığı açıklamada, Mashonaland Merkez eyaletine bağlı Mazowe ilçesindeki terk edilmiş maden ocağında faaliyet gösteren kaçak madencileri yer üstüne taşıyan vinçin kırılması sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtti.

Nyathi, yaklaşık 45 metre yükseklikten düşen kaçak madencilerden 4'ünün de ağır yaralandığını kaydetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2018'den beri faal olmayan maden, kaçak madenciler tarafından işgal edilmişti.

Hükümet, bu madende nisan ayında meydana gelen bir kazada 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, kaçak madencilerin tahliye edilmesi kararı almıştı.