Zimbabve'de meydana gelen trafik kazasında 22 kişi öldü
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Zimbabve'de yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Zimbabve'de yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Zimbabve polisinden yapılan açıklamaya göre, Bulawayo-Beitbridge kara yolunda minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kazada, 22 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yaralananlar, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel