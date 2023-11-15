Zimbabve'de meydana gelen trafik kazasında 22 kişi öldü

Zimbabve'de yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve'de yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamaya göre, Bulawayo-Beitbridge kara yolunda minibüs ile kamyon çarpıştı.

Kazada, 22 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralananlar, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.