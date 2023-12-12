Zimbabve'de kuraklık nedeniyle 100 fil öldü

Zimbabve'nin en büyük vahşi hayvan koruma alanı olan Hwange Ulusal Parkı'nda, El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü. Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaz yağmurlarının gecikmesi sonucu onlarca filin susuzluktan öldüğünü belirtti.

HARARE, 12 Aralık (Xinhua) -- Zimbabve'nin en büyük vahşi hayvan koruma alanı olan Hwange Ulusal Parkı'nda, El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü.

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, devam eden El Nino olayı nedeniyle yaz yağmurlarının beş hafta geciktiğini ve Zimbabve'nin en büyük koruma alanı olup yaklaşık 45.000 fili barındıran Hwange Ulusal Parkı'nda onlarca filin öldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Susuzluk nedeniyle en az 100 filin öldüğü bildirildi" denildi.

Parkta bulunan güneş enerjili 104 sondaj kuyusunun, su kaynaklarını kurutan aşırı sıcaklar karşısında yetersiz kaldığını kaydeden kuruluş, yaban hayvanlarının yiyecek ve su aramak için uzun mesafelere yürümek zorunda kaldığını belirtti.

IFAW, filler gibi suya bağımlı memelilerin en fazla etkilenen grupta yer aldığını ve kısa süre içinde yağmur yağmazsa fillerin ve diğer yabani türlerin bir krizle karşı karşıya olacağını açıkladı.

IFAW, 2019 yılında Zimbabve'de aşırı kuraklık nedeniyle 200'den fazla filin öldüğünü ve şu anda aynı durumun tekrar ettiğini belirtti.

IFAW, Zimbabve'deki fil ölümlerinin, bölgenin doğal kaynaklarının korunmasını etkileyen ve iklim değişikliğiyle iyice ağırlaşan köklü ve karmaşık zorlukların bir sonucu olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.