Zimbabve'de Kaza: En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti

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Zimbabve'nin Chitungwiza kasabasında bir nakliye kamyonu ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedenleri arasında aşırı hız ve trafik kurallarına uymama gösteriliyor.

HARARE, 23 Temmuz (Xinhua) -- Zimbabve'nin başkenti Harare'nin yaklaşık 25 kilometre güneyindeki Chitungwiza kasabasının dış kesimlerinde bir nakliye kamyonu ile bir yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Devlete ait The Herald gazetesinin bildirdiğine göre salı günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünü bir süre sürükleyen kamyon sonunda otobüsün üzerine çıktı.

Zimbabve polisi de yaptığı açıklamada kazayı teyit ederken, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle kesin ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Zimbabve Trafik Güvenliği Konseyi'nin verilerine göre Zimbabve'de her ay yaklaşık 150 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Polis yetkilileri, kazaların aşırı hız ve trafik kurallarına uymama gibi dikkatsiz araç kullanmanın yanı sıra trafiğe elverişli olmayan araçların kullanılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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